Rai | stop doppio incarico per FoaMaggioranza ko | M5s vota col Pd

Paranoia : Happiness is Mandatory si mostra in tRailer e gameplay tra atmosfere distopiche e dark humor : BIGBEN ed il Friend Computer rendono oggi disponibile il nuovo trailer di Paranoia: Happiness is Mandatory, adattamento del gioco di ruolo creato da Dan Gelber, Greg Costikyan e Eric Goldberg.Paranoia: Happiness is Mandatory è un CRPG dallo humor dark dove il giocatore, a capo di un team di 4 Risolutori, dovrà seguire gli ordini del Friend Computer ed esplorare una campagna mozzafiato traboccante di tradimenti, società segrete, combattimenti ...

Maria De Filippi si sfoga contro la Rai : “Lo stop alla mia ospitata da Mara Venier? Una cosa antipatica” : “Non ci dovrebbero essere paletti in tv“. Così Maria De Filippi ha commentato il blocco della sua ospitata a Domenica In da Mara Venier. Reduce dal successo della finale di Amici, la conduttrice ha spiegato all’Adnkronos come questa cose le abbia lasciato l’amaro in bocca: “Mi è dispiaciuto che la Rai abbia bloccato la mia ospitata a Domenica In. L’ho trovata una cosa davvero strana. E antipatica, perché l’avevamo ...

Rai - l’ad Fabrizio Salini stoppa il pressing della Lega e ufficializza nove nomine : Dopo giorni di tensioni con la Lega, da viale Mazzini arriva la fumata bianca. L’amministratore deLegato Fabrizio Salini ha firmato e comunicato al consiglio d’amministrazione della Rai l’elenco delle nomine di sua competenza. E da quella lista sono esclusi alcuni nomi nomi cari al Carroccio. L’ad ha puntato su tre donne per altrettante poltrone chiave: alla direzione dell’area Digital va Elena Capparelli, attualmente ...

NON STOP - Rai 2/ Streaming video del film con Liam Neeson - 17 maggio 2019 - oggi - : Non STOP in onda oggi, 17 maggio 2019, su Rai 2. Il protagonista è lo straordinario Liam Neeson, nel cast anche Julianne Moore. Regia di Jaume Serra.

Non-Stop : trama cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 2 : Non-Stop: trama cast e curiosità del film stasera in tv su Rai 2 stasera 17 maggio 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in onda Non-Stop. Il film del 2014 è stato diretto da Jaume Collet- Serra regista noto al grande pubblico per La maschera di cera, Goal II- Vivere un sogno, Unknown- Senza identità, Run All Night- Una notte per sopravvivere, Paradise Beach- Dentro l’incubo e The Communter- L’uomo sul treno. Il thriller ad alta ...

Giro d’Italia 2019 - la nuova squadra Rai dopo lo stop di Alessandro Petacchi : Stefano Garzelli commentatore tecnico : L’Operazione Aderlass ha portato delle novità per quanto riguarda la cabina di commento della Rai al Giro d’Italia 2019. Alessandro Petacchi ha ricoperto il ruolo di commentatore tecnico durante le prime quattro tappe della Corsa Rosa ma nella giornata di ieri è stato sospeso dalla UCI per un presunto coinvolgimento nella già citata Operazione e dunque l’ex velocista non ha potuto prestare la sua voce al racconto della quinta ...

Domenica In - stop all'ospitata di Maria De Filippi da Mara Venier : la conferma che scuote la Rai : Dopo le indiscrezioni, su Dagospia la sostanziale conferma: bloccata l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In di Mara Venier, ospitata prevista per la prossima Domenica, 19 maggio, in diretta su Rai 1. L'accordo tra la De Filippi e la Venier era stato stretto su Canale 5, nello studio di Amici,

Radio Radicale - Crimi : “Stop a proroga della convenzione”. Mollicone (Vigilanza Rai) : “Sconfessa Di Maio?” : Nessuna volontà di prorogare la convenzione a Radio Radicale. Il sottosegretario all’Editoria, Vito Crimi, in audizione in Commissione di Vigilanza chiude in maniera netta all’ipotesi di rinnovare il finanziamento pubblico all’emittente dei radicali, nonostante l’Agcom chiedesse il rinnovo dei fondi. “Sulla convenzione con Radio Radicale ad oggi non c’è nessuna volontà di prorogare la convenzione. ...

Da de Ligt a Kean : ecco come lo stop a Raiola può condizionare la Juve : ... forte del suo rapporto consolidato col procuratore italo-olandese, continua a sperare di avere una corsia preferenziale per mettere le mani su uno dei difensori più promettenti al mondo. Ma, parola ...

American Laundry - stop antimafia : opeRai sul tetto per protesta : Una cinquantina di operai dell'American Laundry Ospedaliera, l'azienda di lavanderia di Melito, che fornisce biancheria pulita a molti ospedali di Napoli, ha occupato durante il primo turno di lavoro ...