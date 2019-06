Il Monza di Berlusconi in ritiro a Brentonico | Sampirisi verso l' ufficializzazione

Calciomercato Serie C - il Monza di Berlusconi smentisce i nomi di Montolivo e Sorrentino : Sarà una delle grandi protagoniste sul mercato di Serie C. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, vuole aprire un progetto per tornare in B e puntare, per la prima volta nella sua storia alla promozione in Serie A. Compito non facile per chi deve costruire la squadra come il direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri che ha parlato degli obiettivi del club brianzolo: 'Cerchiamo giocatori di categoria o nomi importanti disposti a ...

Calciomercato - il Monza di Berlusconi fa la voce grossa : Sampirisi ad un passo : Obiettivo Serie B a tutti i costi. Dopo i play off persi per mano dell'Imolese, il Calcio Monza comincia la sua campagna acquisti con il botto. Il club, rilevato lo scorso anno da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, è ad un passo dall'annuncio del jolly Mario Sampirisi del Crotone. Intanto ieri è tornato a parlare il patron dei brianzoli: "Mi manca il Milan, Giampaolo l'ho consigliato io al presidente Scaroni e presto ci parlerò", le parole di ...

Monza - Berlusconi fa sul serio : già investiti 11 milioni [DETTAGLI] : Circa 11 milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto ricostruito da Radiocor in base a documenti ufficiali, l’impegno complessivo di Fininvest per il Monza Calcio, la nuova avventura calcistica in cui, dopo il Milan, si sono ritrovati Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Uno sforzo finanziario in cui rientrano, tra le principali voci, il costo di acquisto del club affrontato lo scorso settembre (circa 2,9 milioni), diverse ...

Circa 11 milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto ricostruito da Radiocor in base a documenti ufficiali, l'impegno complessivo di Fininvest per il Monza Calcio, la nuova avventura calcistica in cui, dopo il Milan, si sono ritrovati Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Uno sforzo finanziario in cui rientrano, tra le principali voci, il costo

Silvio Berlusconi - il primo grande dolore : il Monza vince 3-1 ma viene eliminato dai play off - niente Serie B : Prima grande delusione per Silvio Berlusconi al Monza. La squadra brianzola, di cui il Cav è presidente, è stata eliminata al terzo turno del playoff di Lega Pro, e sfuma quindi così il sogno di raggiungere subito la Serie B. Non è bastato vincere 3-1 in casa dell'Imolese, dopo la sconfitta interna

Berlusconi : “non riesco più a guardare le partite del Milan” - poi chiama Sacchi al Monza : “Il calcio di oggi non mi appassiona piu’, c’e’ troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, su Corriere Tv. Sulle voci di conferma di Gattuso: “Passiamo alla prossima domanda. Io ho detto piu’ volte che non sono assolutamente ...

Allegri via dalla Juventus : il futuro del tecnico toscano è al Monza? Le parole di Berlusconi : Le strade di Allegri e della Juventus si separano: il tecnico toscano andrà al Monza? La risposta di Berlusconi E’ stata annunciata oggi la non conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus. Il tecnico toscano non sarà dunque la guida del club bianconero a partire dalla prossima stagione. Da questa mattina quindi non si fa altro che ipotizzare chi potrebbe prendere il suo posto, ma in tanti si domandano anche che ...

Allegri al Monza? Berlusconi risponde così : “Allegri al Monza? “Non credo. Il Monza ha un allenatore con diversi anni di scuola al Milan che funziona benissimo”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi a Tribù su Sky Tg24. Ovviamente si tratta solo di una battuta, il Monza al momento è impegnato nei playoff di Serie C e nella migliore delle ipotesi disputerà la Serie B nella prossima stagione. Dubbi sul futuro di Allegri che potrebbe anche rimanere fermo per una ...

Monza beffato all'ultimo in Coppa Italia di Serie C : Silvio Berlusconi non vince più : Il pallone non ne vuol proprio sapere di rimbalzare dalla parte di Silvio Berlusconi. Uscito di scena malvolentieri dal suo Milan, il Cavaliere non aveva saputo resistere a lungo al richiamo di Eupalla e, sotto braccio al fido Adriano Galliani, aveva deciso che il miracolo rossonero poteva essere ri

Coppa Italia di Serie C - la Viterbese festeggia grazie ad Atanasov : beffato nel recupero il Monza di Berlusconi : La formazione laziale alza al cielo il trofeo, superando il Monza 1-0 e ribaltando la sconfitta per 2-1 subita all’andata La Viterbese Castrense ha vinto la Coppa Italia di Serie C. La squadra laziale ha sconfitto in casa per 1-0 il Monza con un gol al 92′ di Zhivko Atanasov, che ha ribaltato la sconfitta per 2-1 subita in trasferta. (Spr/AdnKronos)L'articolo Coppa Italia di Serie C, la Viterbese festeggia grazie ad Atanasov: ...