Collegamenti per l’aeroporto di Comiso | contratto d' appalto

Salute : sentire gli odori con la lingua - scoperti nuovi Collegamenti tra i sensi : sentire gli odori con la lingua ? Sembrerebbe un’inesattezza, ma secondo un nuovo studio le cellule del gusto nella lingua contengono gli stessi recettori degli odori di quelle del nostro naso. I risultati della ricerca suggeriscono che le interazioni tra i sensi dell’olfatto e del gusto, i componenti primari del sapore del cibo, potrebbero iniziare sulla lingua e non nel cervello, come si pensava in precedenza. Lo studio, ad opera ...

In Sicilia i Collegamenti per Ustica e le isole Eolie sono stati interrotti a causa dello scirocco : In Sicilia da domenica soffia un forte vento di scirocco che ha causato vari danni nella provincia di Palermo. A causa del vento, sono stati interrotti i collegamenti in traghetto per l’isola di Ustica, da Milazzo (provincia di Messina) per l’arcipelago