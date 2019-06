Oroscopo del 21 giugno | Cancro indaffarato | relax per la Bilancia

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Venerdì 21la Luna sarà in Acquario mentre il Sole e Venere si troveranno nel segno dei Gemelli. Urano rimarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Plutone assieme a Saturno nei gradi del Capricorno. Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno in. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.Ariete: fiacchi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a fornire poche energie ai nativi di questo segno che, di conseguenza, potrebbero avvertire una certa difficoltà durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Verso sera la situazione inizierà a migliorare. Toro: famiglia d'origine. Il focus del venerdì dei nati del segno potrebbe essere improntato sulla famiglia originaria dove verrà richiesto il loro supporto morale per la risoluzione di un problema annoso....

