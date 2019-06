Microsoft News per Android e iOS | introdotti nuovi interessi

surface-phone

(Di martedì 18 giugno 2019) Durante la giornata di oggi, l’apppere iOS è stata aggiornata con l’introduzione di. Changelog Con questo aggiornamento sono stati aggiunti altriche puoi esplorare. Segui quelli che ti piacciono per unfeed più pertinente e personalizzato. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diperè numerata 19.168.03, mentre per iOS è numerata 3.2.22. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!: le ultime notizie in tempo reale (Free, Google Play) →: ultime notizie (Free, App Store) →

Pikkio777 : Microsoft, Ethereum Foundation e molte altre istituzioni si uniranno al progetto Hyperledger - LIncontroNews : Dagli ????L’immigrazione italiana verso la Silicon Valley e San Francisco, ma anche verso la città di Seattle, dove f… - andreagransasso : Il Cern lascia Microsoft, ha scelto di usare un software 'aperto' -