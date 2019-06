Zeffirelli | a Firenze la camera ardente del regista

Il feretro di Zeffirelli arriva a Palazzo Vecchio a Firenze - lunghi applausi e squillo delle chiarine : L'abbraccio di Firenze a Franco Zeffirelli inizia con l'allestimento della camera ardente nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio. In queste immagini il feretro del grande regista e scenografo fa il suo ingresso nella sede del Comune in piazza della Signoria. Il feretro di Franco Zeffirelli e' stato accolto dal lungo applauso di una folla di qualche centinaio di persone, che si e' radunata sull'arengario, in piazza Signoria. La camera ...

Firenze e gli amici - l’ultimo saluto a Franco Zeffirelli : Franco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco ZeffirelliFranco Zeffirelli«L’ho sempre visto come un uomo di una generosità incalcolabile. Chiunque avesse bisogno di aiuto in qualunque senso sapeva che lì c’era una porta aperta. In tutto questo con un atteggiamento beffardo, tranchant, stizzoso, che non sapeva rinunciare ...

Zeffirelli - l'omaggio di Firenze al Maestro : Nel Salone dei Cinquecento la camera ardente per il regista scomparso a 96 anni. Ad attenderlo il sindaco Nardella, insieme a centinaia di persone per l'ultimo saluto

Firenze - applauso per feretro Zeffirelli : 12.15 Resterà aperta fino alle 23 di oggi e poi domani dalle 9 alle 10.30 la camera ardente per rendere omaggio a Franco Zeffirelli,nel Salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, a Firenze. All'arrivo, il feretro del regista è stato accolto da un lungo applauso della folla che si è radunata sull'arengario in piazza Signoria. Ad accogliere le spoglie del maestro, il prefetto Laura Lega, il sindaco Nardella. Il figlio Pippo ha deposto una ...

Zeffirelli - l'omaggio di Firenze al maestro : Nel Salone dei Cinquecento la camera ardente per il regista scomparso a 96 anni. Ad attenderlo il sindaco Nardella, insieme a centinaia di persone per l'ultimo saluto

Zeffirelli : funerali martedì nel Duomo di Firenze - domani camera ardente : Firenze, 16 giu. (Adnkronos) - Firenze si prepara ad accogliere a braccia aperte per l’ultimo saluto il regista Franco Zeffirelli, scomparso ieri mattina all’età di 96 anni. Il feretro sarà esposto domani, lunedì 17 giugno, dalle 11 alle 23 nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento d

Zeffirelli - i funerali il 18 giugno nel Duomo di Firenze : Zeffirelli, i funerali il 18 giugno nel Duomo di Firenze Le esequie si terranno nel Duomo della città dove il regista era nato nel 1923. Il comune toscano ha anche dichiarato lutto cittadino. Il Maestro sarà sepolto nella cappella di famiglia del cimitero delle Porte Sante, a San Miniato al Monte Parole chiave: ...

Morto Franco Zeffirelli : funerali martedì nel Duomo di Firenze - domani camera ardente : Firenze si prepara ad accogliere a braccia aperte per l’ultimo saluto il regista Franco Zeffirelli, scomparso ieri mattina all’età di 96 anni. Il feretro sarà esposto domani, lunedì 17 giugno, dalle 11 alle 23 nella camera ardente allestita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze. Le esequie si svolgeranno martedì 18 giugno alle ore 11 nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, a Firenze. La cerimonia funebre sarà officiata ...

Zeffirelli - i funerali a Firenze martedì : 11.20 Si svolgeranno martedì prossimo,18 giugno, in Duomo a Firenze i funerali di Franco Zeffirelli, morto ieri a Roma a 96 anni. A officiare il rito funebre sarà l'arcivescovo di Firenze,cardinale Giuseppe Betori. E' quanto si apprende a Firenze, città dove Zeffirelli era nato il 12 febbraio 1923. Il salone dei 500, in Palazzo Vecchio, ospiterà invece domani la camera ardente, dalle 11 alle 23.

Franco Zeffirelli è morto/ Camera ardente a Firenze - Mattarella : 'Lascia grande vuoto' : Franco Zeffirelli è morto, si è spento all'età di 96 anni nella sua casa di Roma. Il ricordo dei figli adottivi Pippo e Luciano.

Zeffirelli morto a Roma - aveva 96 anni : addio al maestro del '900. Camera ardente a Firenze : Franco Zeffirelli è morto a Roma all'età di 96 anni. L'annuncio è stato dato nella tarda mattinata dalla Fondazione Franco Zeffirelli:...