L' Anpi contro la via al carabiniere eroe | Collaborava con Mussolini

(Di lunedì 17 giugno 2019) Luca Romano Monguzzo, in provincia di Como, una via intitolata a Ibrahim Alì, medaglia d'Argento al Valor Militare. Ma l'protesta C'è dibattito a Monguzzo, in provincia di Como, dove lo scorso marzo l'Associazione Nazionale Carabinieri ha chiesto e ottenuto una via dedicata a Ibrahim Alì, medaglia d'Argento al Valor Militare per la battaglia di Cheren 27 marzo 1941. A conferire il riconoscimento fu Luigi Enaudi, allora presidente della Repubblica, ma ora che Ibrahim ha ottenuto una strada l'vorrebbe togliergliela. La notizia viene riportata dal portale Italia Coloniale, un blog " blog di storici, giornalisti, scrittori, collezionisti e semplici appassionati di storia coloniale italiana accomunati dalla passione per la storia d’Italia". "Quella intitolazione va tolta – sostiene Marco Emilio Rigamonti, segretario della sezione di Monguzzo dell’, come riporta il ...

