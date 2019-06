Fedez | anomalia ad un controllo medico | lo sfogo e la riflessione sulla vita

dilei

(Di lunedì 17 giugno 2019) Un lungo messaggio in cui riflette sul senso dellee su ciò che davvero conta dopo aver scoperto un’ad unsi mette a nudo su Instagram. Lo fa – come svela lui stesso – dopo averci riflettuto per molto tempo, ma con la convinzione di poter lanciare un messaggio importante a moltissime persone che lo seguono. Il rapper, sposato da quasi un anno con Chiara Ferragni e papà di Leone, ha raccontato di essersi spaventato molto dopo che, in seguito ad undi routine, gli è stata riscontrata “un’” che “avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta lapurtroppo (è tutto sotto)”. Un’esperienza che l’ha spinto a riflettere su ciò che davvero conta nella sua esistenza e sul modo in cui stava spendendo il suo tempo. ...

