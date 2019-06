Cyberpunk 2077 | secondo CD Projekt RED la storia viene prima di tutto | ma

eurogamer

(Di lunedì 17 giugno 2019) Nello sviluppo di giochi a tripla A, il modo di raccontare unasi è evoluto e per alcuni studi, come CDRED, è una componente fondamentale.Come riporta VG247.com, lo studio responsabile di The Witcher 3 mette laal primo posto. Così è stato per The Witcher ed è così sarà anche per."Nei nostri giochi, nella nostra azienda, ladi", ha spiegato il quest designer Pawel Sasko. "Quindi il quest designer e il writer, insieme, capiscono la, lo scenario. Il quest designer scrive lo scenario e in base a ciò lo implementiamo".Leggi altro...

ShooterHatesYou : Ah ma Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 interpreta Johnny Silverhand! No vabbè che hype. Tanto lo so che non sapete… - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077: l'attore Keanu Reeves registrerà alcuni brani musicali del gioco? - Eurogamer_it : Per #Cyberpunk2077 è stato impiegato un combat designer per la prima volta. -