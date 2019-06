Berrettini trionfa a Stoccarda | Aliassime battuto 6-4 7-6

Berrettini trionfa a Stoccarda e scala ranking : Prima vittoria sull'erba per Matteo Berrettini che trionfa al torneo di Stoccarda senza perdere nemmeno un set e da domani salira' al numero 22 del ranking Atp. In finale l'azzurro si e' imposto per 6-4 7-6, in un'ora e 47 minuti di partita, sul Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie. "Il momento piu' bello della settimana? Quando ho vinto la finale?. Scherzi a parte e' stato un torneo fantastico dove ho ...

Tennis - Matteo Berrettini trionfa a Stoccarda : Matteo Berrettini battendo in finale il giovane talento canadese Felix Auger-Aliassime (con il punteggio di 6-4 7-6) si è aggiudicato il torneo di Stoccarda. Il Tennista romano ha conquistato il terzo torneo della sua carriera, il primo sull'erba. Berrettini da lunedì sarà il numero 22 del mondo.Continua a leggere

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-5 7-5 - l’azzurro TRIONFA SUL CENTRALE!!!! Ottavi conquistati! : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019: di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...

LIVE Berrettini-Zverev - Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 7-5 7-5 - l’azzurro TRIONFA SUL CENTRALE!!!! Terzo turno conquistato : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019: di fronte, sul Campo Centrale del Foro Italico di Roma, ci sono Matteo Berrettini e Alexander Zverev. Per il romano e il tedesco si tratta del secondo confronto. Il primo si disputò proprio un anno fa, sempre sul Centrale e sempre al secondo turno: Zverev si impose per 7-5 6-2, con Berrettini che giocò una partita molto buona nel ...

Tennis : Torneo Monaco. Berrettini cede in finale - trionfa Garin : Matteo Berrettini, dopo due settimane da "invicibile" si e' fermato. Il 23enne romano, dopo la vittoria di domenica scorsa a Budapest

Tennis - ATP Monaco 2019 : Matteo Berrettini trionfa contro Denis Kudla. L’azzurro conquista i quarti di finale : E’ un grande Matteo Berrettini quello sceso in campo nel tardo pomeriggio odierno nel secondo turno del “BMW Open“, torneo ATP 250 di Monaco di Baviera (Germania). Sulla terra rossa tedesca l’azzurro dà seguito alle ottime prestazioni viste la scorsa settimana a Budapest (Ungheria) e supera con un perentorio 7-5 6-3 in 1 ora e 19 minuti di partita lo statunitense Denis Kudla, numero 82 del ranking mondiale, contro il ...

Torneo Budapest. trionfa Berrettini - secondo titolo Atp : Matteo Berrettini ha fatto suo l'"Hungarian Open", Torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 524.340 euro,...

Tennis - Budapest : trionfa Berrettini - per lui secondo titolo in carriera : Berrettini si è imposto sul serbo Filip Krajinovic , numero 105 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-1 . Il Tennista azzurro succede nell'albo d'oro del torneo ungherese al ...

Tennis - Berrettini trionfa a Budapest : battuto in finale Krajinovic : 37 del mondo. Era la sua seconda finale. Le ha vinte entrambe. Lo scorso anno a Gstaad , a luglio. Anche per Krajinovic era la seconda finale nel grande circuito. La differenza è che lui le ha perse, ...

ATP Budapest : trionfa Berrettini - battuto in finale Krajinovic 4-6 - 6-3 - 6-1 : Berrettini-Krajinovic, la cronaca Primo set che viaggia sul filo dell'equilibrio fino al nono game, quando improvvisamente si spegne la luce per Berrettini, che cede il servizio: basta quel break a ...

Tennis - Berrettini trionfa a Budapest : 17.32 Dopo l'exploit di Fognini a Montecarlo, prosegue il momento d'oro del Tennis italiano: Matteo Berrettini si aggiudica il torneo di Budapest. Il 23enne romano supera in finale il serbo Krajinovic, n.105, con il punteggio di 46 63 61 in 1h41'. Con questo successo Berrettini, attualmente n.55, entrerà nei top 40 del ranking mondiale