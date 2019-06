Rifiuti in plastica | G20 | raggiunto accordo per la riduzione su base volontaria

Puglia : lotta alla plastica - arriva il cestino "Seabin" a Polignano. Raccoglie 1 - 5 kg di Rifiuti al giorno : Una vera e propria meraviglia tecnologia inizierà a muovere i suoi primi passi sulle coste pugliesi, al fine di combattere l'inquinamento dei mari a favore dell'ambiente. Stiamo parlando del cestino...

Incendi di Rifiuti - Costa : “quasi sempre è plastica - bisogna andare sul biodegradabile e compostabile” : “Per quanto riguarda la tipologia di Incendi in relazione a ciò che brucia, statisticamente brucia quasi sempre plastica e varie tipologie di carte, quasi sempre è plastica o entrambe insieme, il che è ovvio perché l’umido non ha molto senso che bruci“. Così si è espresso il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in audizione davanti alla Commissione Ecomafie sul tema degli Incendi di rifiuti. “Ed è tutto il tema che ...

La Malesia spedirà indietro a Stati Uniti - Canada - Australia e Regno Unito quasi 3mila tonnellate di Rifiuti di plastica non riciclabile : La Malesia spedirà indietro a Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito quasi 3mila tonnellate di rifiuti di plastica non riciclabile, dopo che 60 container di rifiuti sono Stati intercettati mentre venivano introdotti di nascosto nel paese per essere portati

Catastrofico inquinamento in Congo : veri e propri fiumi di Rifiuti di plastica soffocano il Paese [VIDEO] : A Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo, veri e propri fiumi di rifiuti di plastica si stanno impadronendo dei corsi d’acqua della città. Migliaia di bottiglie di plastica si sono accumulate nel corso degli anni, causando gravi inondazioni quando piove. I video che trovate in fondo all’articolo sono eloquenti. È inquietante e sconcertante osservare come i corsi d’acqua siano totalmente inondati dalla plastica, ulteriore segno ...

Plastica - tra Elba e Corsica un’isola di Rifiuti lunga decine di chilometri. Legambiente : “Oltre la metà sono oggetti monouso” : Una nuova isola di rifiuti di Plastica, lunga qualche decina di chilometri, sta andando alla deriva nel Mediterraneo, portata dalle correnti nelle acque tra l’Elba e la Corsica. Lo ha confermato a France Bleu RCFM François Galgani, biologo e responsabile dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) di Bastia, sottolineando che si tratta di un fenomeno ormai noto, causato all’accumulo di Plastica e da una certa ...

Rifiuti e riciclo : “toner” per stampanti 3D dalla plastica degli apparecchi elettronici : ENEA ha sviluppato un processo per produrre un filo da utilizzare come “toner” delle stampanti 3D sfruttando la plastica presente nei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), con costi inferiori rispetto ai filamenti commerciali più comunemente utilizzati e benefici ambientali conseguenti alla valorizzazione economica del rifiuto. È il risultato del progetto biennale condotto dall’ENEA, nell’ambito di un Accordo di ...

Rifiuti - ogni passo sulle spiagge italiane ne incontriamo più di cinque : l’81% è di plastica - tra bottiglie - bicchieri e cotton fioc : A ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque Rifiuti, dieci ogni metro. Si tratta soprattutto di plastica, anche se i nostri litorali sono invasi da oggetti fatti con i materiali più svariati. E pensare che ciò possiamo vedere in spiaggia con i nostri occhi è solo il 15% di quello che entra nell’ecosistema marino, mentre il resto galleggia o affonda. Una situazione fotografata nel dossier Beach ...

In un arcipelago australiano si sono accumulati 414milioni di Rifiuti di plastica : Centinaia di milioni di rifiuti plastici si sono accumulati sulle isole Cocos, un arcipelago a duemila chilometri dall'Australia semi disabitato.Continua a leggere

Strategia Marina : la plastica è il nemico numero 1 dei nostri mari con 179.023 particelle plastiche per km quadrato e l’80% dei Rifiuti spiaggiati : Oggi, durante la prima giornata di Slow Fish (l’evento biennale di Slow Food dedicato ai mari e alla pesca a Genova fino a domenica 12), sono stati presentati i primi dati raccolti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in collaborazione con ISPRA e le 15 ARPA costiere sullo stato complessivo dei mari italiani. L’analisi rientra nelle misure da mettere in atto dopo il recepimento della Direttiva quadro 2008/56/CE ...

In crisi il commercio globale dei Rifiuti in plastica : L'effetto domino innescato dal bando all'importazione di rifiuti in plastica introdotto dalla Cina nel 2018 ha fatto emergere le numerose falle e criticità del sistema di riciclo della plastica su ...

Rifiuti - Mavropoulos Iswa 'Il riciclo non basta stop alla plastica monouso. La soluzione è nell economia circolare' : Questa dunque è vera economia circolare. Ma quando ricicliamo carta o plastica, ogni volta che si ricicla, la qualità del nuovo materiale prodotto si deteriora: dopo uno o due cicli la qualità è così ...

Alla Maratona di Londra - acqua in capsule per combattere i Rifiuti delle bottiglie di plastica : Dopo la Maratona di Londra, solitamente quello che rimane è un mare di rifiuti di plastica poiché i corridori assetati cercano di mantenersi idratati durante la corsa grazie alle bottiglie d’acqua. Ma per l’edizione 2019 della Maratona, gli organizzatori hanno offerto ai partecipanti capsule commestibili realizzate con estratti di alghe mentre affrontavano l’estenuante percorso di 42km. Le capsule, realizzate dAlla start-up londinese Skipping ...

Altro che riciclo. Ecco dove finiscono i nostri Rifiuti di plastica : Greenpeace, dopo bando cinese i nostri scarti finiscono in Paesi senza sistemi di trattamento efficienti

Plastica e Rifiuti - il no della Cina modifica le rotte commerciali : Indonesia e Turchia diventano primi importatori mondiali : Il no all’importazione di rifiuti in Plastica introdotto dalla Cina nel 2018 non ha solo fatto emergere le numerose falle del sistema di riciclo su scala globale, ma ha modificato le rotte commerciali, senza cambiare vecchie e cattive abitudini. Anche in Italia, che nel 2018 è stata all’undicesimo posto tra gli esportatori di rifiuti in Plastica in tutto il mondo, con un quantitativo di poco inferiore alle 200mila tonnellate. In pratica 445 ...