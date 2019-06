MotoGp – Pazzesco disastro di Lorenzo | lo spagnolo fa strike ed elimina Rossi | Dovizioso

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Pessima manovra di, loscivola in curva e manda al tappeto Viñales, Valentinoe AndreaJorgela combina grossa, il pilota della Honda scivola in curva e cancella la gara di altri tre piloti, permettendo così a Marc Marquez di involarsi in testa al gruppo. Il maiorchino entra troppo duramente in curva, perdendo l’anteriore e finendo addosso a Viñales e, finiti a terra al pari di Valentino, giunto in un secondo momento sul luogo dell’incidente. Unquello di, che permette così al compagno di squadra di liberarsi degli avversari più pericolosi per la vittoria. Visualizza questo post su Instagram Oh my goodness! #CatalanGP คือมาร์คโชคดีมากที่แซงพอดี เนี่ยยยยยยยพูดละคนขนลุกมากค่ะทุกคนฮืออออออออ Un post condiviso da Marc the BabyAlien (@marquezjourney) in ...

Di0nis0 : Comunque Marquez oltre a essere veramente un talento, ad avere la moto che va forte ha anche un culo pazzesco. #motogp #CatalanGP - KeviNapolitano : @M21Shark @MotoGP Esatto. Pazzesco ???????? - SoloMilan68 : Marquez e' un campione pazzesco, probabilmente diventera' il recordman di mondiali vinti... Ma Quartararo? Velocita… -