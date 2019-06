Isola di Bawah | il paradiso è qui ma lo sanno ancora in pochi

vanityfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Benvenuti aBenvenuti aBenvenuti aBenvenuti aBenvenuti a«Scusi ma non ci sono numeri, come farò a riconoscere casa mia?», chiediamo tutti scrutando il passaggio che costeggia la roccia e sparisce dritto in acqua, che è di una trasparenza da pietra preziosa. «No worry, sarà la casa a trovare voi», dice Nyoman, che ci accompagna dopo aver offerto una mistura color ocra di succo di ginger, curcuma, miele e anice stellato ma anche un bicchiere di vino (fantastica notizia: siamo arrivati in un posto «a doppio binario», cioè puoi godertela con i gamberi fritti senza un solo pensiero healthy, oppure curare te stesso al dettaglio, o fare tutte e due le cose insieme e nessuno ci troverà contraddizione). I miei compagni di viaggio sono, come si dice, well traveled, gente da club dei +100 (Paesi visitati, si riuniscono su siti per adepti, se ci entrate, anche mentendo, ...