Essere donne richiede coraggio | ogni giorno | a ogni sfida

Alessia Mancini a Blogo : "In Salotto su TV8? Essere un punto di riferimento per le donne è motivo di grande soddisfazione" : Ha guidato il pubblico nella programmazione del pomeriggio di TV8 per un mese intero, accogliendolo a casa propria come ogni buon anfitrione: è Alessia Mancini, che a venticinque anni dall'esordio in tv con Non è la Rai, si è confessata a Tvblog al termine della prima stagione di In Salotto, contenitore a metà fra la telepromozione e l'annuncio del palinsesto. Lo spazio per una signorina buonasera al passo con i tempi, che si fa spettatrice, ...

ARTE/ Picasso e due donne sedute al bar : il destino amaro di chi vuol Essere solo : In "Due donne sedute al bar" Picasso mostra plasticamente l'emergenza drammatica dell'incomunicabilità. Una doppia lontananza: l'io da sé e l'una dall'altra

"Le donne di tutte le taglie possono Essere in forma e in salute”. La Nike usa manichini plus-size : manichini di atlete plus-size e parasportive sono apparsi nel Nike Store di Londra. Una scelta, quella del marchio americano, che è stata accolta con molti elogi.Dopo aver fatto debuttare nel 2017 una linea di abbigliamento con taglie fino alle 3XL, ora nel negozio londinese di Oxford Street, Nike ora mette in bella mostra questi prodotti su degli appositi manichini e in uno spazio riservato.Una scelta in controtendenza - scrive ...

Elezioni - sulle tEssere elettorali delle donne spunta di nuovo il cognome del marito : “Decisione del Viminale” : Iole Murrini in Petrolati. Nome, cognome e poi quello del marito. Tante donne italiane, da Genova alla Sicilia fino a Bruxelles, si sono trovate il cognome del coniuge sulla tessera elettorale. “In 35 anni di matrimonio è la prima volta che mi succede”, così Iole Murrini, ex presidente del Municipio Valpolcevera di Genova, ha denunciato il fatto su Facebook. “Non è una bella sensazione. La donna, anche se sposata non si ...

Le donne in arresto cardiaco hanno meno probabilità di Essere rianimate e sopravvivere degli uomini : Un team di ricerca olandese dell'Academic Medical Center di Amsterdam ha dimostrato che le donne che vanno in arresto cardiaco hanno maggiori probabilità di non essere rianimate e dunque di non sopravvivere rispetto agli uomini. La speranza di vita risulta essere praticamente dimezzata. Ciò avviene perché a causa dell'errata percezione che gli eventi cardiologici siano meno frequenti nelle donne si determinano interventi tardivi.

Uomini e Donne/ Mario a Gemma : 'Vorrei Essere l'acqua della tua doccia!' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano insieme lo studio e fanno infuriare il web.

Due giovani donne scoprono sui social di Essere sposate con lo stesso uomo : Se avete due mogli, evitate almeno di avere un unico profilo su Facebook. Altrimenti potreste finire con l’essere scoperti, come è successo ad un uomo d’affari cinese. L’uomo aveva sposato una donna nel 2005, nella provinicia di Zhejiang, nell’est della Cina, ma poi durante un viaggio d’affari in Messico aveva conosciuto una donna di Pechino ed aveva iniziato una relazione con lei, non esitando a sposarla quando è rimasta incinta, ...

Uomini e donne - Roberta si scaglia contro Ida e Riccardo : 'Potrebbero Essere d'accordo' : Nelle ultime puntate del trono over di Uomini e donne è successo un po' di tutto, con il clamoroso ritorno di Ida Platano richiamata dal suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, deciso a riconquistarla. Il fatto ha scatenato la rabbia di Roberta Di Padua che, per alcuni mesi, ha frequentato il cavaliere tarantino e che si è scagliata contro Riccardo più volte in queste ultime settimane, arrivando persino a schiaffeggiarlo in una delle recenti ...

Uomini e Donne accusato di Essere pilotato - Elga Enardu svela : 'Nessun copione' : Dopo l'ultima diretta di ''Live-non è la D'Urso'', programma condotto da Barbara D'Urso, il talk show Uomini e Donne è finito al centro di una bufera mediatica senza precedenti. In tale occasione alcuni esponenti del sito Dagospia hanno accusato il programma della De Filippi di essere "pettinato". Secondo tale esponente, infatti, la produzione terrebbe sotto controllo le dinamiche che si verificano nel corso delle varie puntate. Su questo ...

Nba - Silver punta sulle 'quote rosa' : 'Metà arbitri dovranno Essere donne' : Torino - Due semifinali di conference a gara 7 e una terza che potrebbe avere lo stesso destino: i playoff Nba stanno offrendo spettacolo e incertezza e la serie tra Houston e Golden State - con l'...

Il tastierista Roger O’Donnell sul nuovo album dei Cure : “Potrebbe Essere l’ultimo” : Nel corso di un'intervista radiofonica rilasciata a SiriusXM, lo storico tastierista Roger O'Donnell ha parlato del nuovo album dei Cure. La band capitanata da Robert Smith, infatti, è ferma a "4:13 dream" (2008) come ultima prova in studio, quasi lo stesso tempo trascorso dall'ultimo disco dei Tool, e negli ultimi mesi si sono rincorse le voci sulla pubblicazione del nuovo album della band di Boys don't cry. Mentre sono in corso i preparativi ...

Bologna. Yassine Massri abusa di due donne - doveva Essere espulso : E’ stato sottoposto a fermo per violenza sessuale aggravata Yassine Massri. Il marocchino di 27 anni è stato bloccato dai

Uomini e Donne oggi : il primo bacio di Giulia - il malEssere di Angela : oggi Uomini e Donne: Giulia bacia Manuel, Angela arrabbiata Nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne le protagoniste indiscusse saranno Giulia e Angela. Entrambe le troniste stanno portando avanti a meraviglia il proprio percorso all’interno dello studio di Maria De Filippi. Si parte dalla Cavaglia. La giovane donna di Torino è uscita […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Giulia, il malessere di Angela ...