Velivolo perde i contatti Scatta l'allarme in volo : il caccia deve intercettarlo : Claudio Cartaldo Il Boeing 737 della Lauda Air perde i contatti. Intercettato da un caccia Eurofighter F-200 dell'Aeronautica militare Un altro caso, questa volta nei cieli del lago di Garda. Un Velivolo che non rispondeva alla torre di controllo è stato intercettato da un caccia F-2000 Eurofighter dell'Aeronautica Militare. Il caccia è decollati dalla base militare di Istrana, in provincia di Treviso. Lì ha sede il 51esimo Stormo ...

Aerei - Velivolo civile perde il contatto radio : intercettato da un caccia dell’Aeronautica : Un caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si è alzato rapidamente in volo nel primo pomeriggio di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo civile privato DA42 decollato da Roma Urbe e diretto a Baden – Baden (Germania), che durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale aveva perso il contatto radio con gli ...

Velivolo civile perde il contatto radio : intercettato da due caccia Eurofighter dell’Aeronautica : Due caccia Eurofighter del 36° Stormo dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme, si sono alzati in volo questa mattina dalla base aerea di Gioia del Colle (BA) per intercettare un Velivolo ATR 42 600 della compagnia aerea giapponese Japan Air Commuter in volo nello spazio aereo nazionale, partito da Tolosa (Francia) e diretto ad Heraklion sull’Isola di Creta (Grecia), che aveva perso il contatto radio con gli enti addetti al ...