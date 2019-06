MotoGP | GP Catalogna 2019 in tv | su che canale vederlo gratis e in chiaro Orari e

MotoGP - Analisi Qualifiche GP Catalogna 2019 : Yamaha mai così bene - la Honda è solo Marquez - Ducati imperfetta : Le Qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ci hanno proposto grandissimo equilibrio, come raramente si è visto nel corso di questa stagione. Tutti i top team, infatti, hanno dimostrato di essere competitivi sulla pista del Montmelò e, ognuno, ha le proprie carte da giocarsi. La gara, probabilmente, sarà un’altra storia, ma per il momento si possono trarre diverse Analisi interessanti. In primo luogo non si può che notare ...

MotoGP in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sono molto contento di questa prima fila. Dobbiamo però continuare a lavorare” : Maverick Vinales è terzo al termine delle qualifiche del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di casa del Montmeló (Spagna), l’alfiere della Yamaha si è giocato bene le carte nell’ultimo tentativo, rendendosi protagonista di un’ottima tornata. Un sabato molto improntato sulla preparazione per la gara, quello di Maverick. Nel corso delle FP4, l’iberico ha girato con gomme usate, avendo ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : domani la gara. Programma - orari e tv (domenica 16 giugno) : Domenica 16 giugno si disputerà il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP: nella rovente Barcellona andrà in scena una gara fondamentale per l’intero campionato, al Montmelò si entra nel vivo della stagione e dovremmo assistere a un grande spettacolo con i migliori centauri pronti a mettersi in luce e a dare caccia alla vittoria su una delle piste che meglio conoscono. Le prove libere e le qualifiche hanno offerto i primi ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : orario d’inizio - canale tv e streaming - programmazione Sky e TV8 delle qualifiche : Il weekend del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, entra nel vivo: dopo le prove libere si comincia infatti a fare sul serio con le qualifiche delle tre classi che andranno a formare le griglie di partenza e la battaglia si preannuncia molto serrata. Marc Marquez sarà come sempre l’uomo da battere ma lo spagnolo non ha brillato particolarmente nei tre turni conclusi del weekend, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci avranno ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica FP3. Tutti i qualificati per la Q2. Fuori Iannone e Zarco : Terminata da poco la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna per quanto riguarda la MotoGP. Dopo una battaglia ad alta tensione sul filo dei millesimi, a guadagnare la testa è Alex Rins, con il tempo di 1’39″547. La Suzuki dello spagnolo precede la Yamaha di Fabio Quartararo, con il nizzardo secondo a 36 centesimi. Sono loro due a destare la massima impressione a Montmelò; resta più staccato Marc Marquez, che per ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Alex Rins in vetta - bene Valentino Rossi 4° e Dovizioso 6°. Marquez chiude in nona posizione : Un grande spettacolo quello delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló, una sfida sui centesimi è andata in scena ed è stato l’iberico Alex Rins (Suzuki) a realizzare il miglior tempo di 1’39″547. La moto nipponica, sul piano della ciclistica, si conferma di grandissima qualità, consentendo allo spagnolo di issarsi in vetta all’ordine dei tempi grazie al ...

