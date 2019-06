wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il prossimo 19 luglio farà il suo debutto su Netflix la terza parte de Ladi: questo titolo non solo ha raggiunto un successo incredibile in tutto il mondo, lanciando tutto il comparto produttivo seriale spagnolo, ma ha anche fatto sì che il suo, Álex Pina, divenisse uno degli sceneggiatori più contesi del momento. Dopo aver firmato un accordo di esclusiva con la stessa piattaforma di streaming, l’autore si è messo al lavoro su quella che sarà la sua prossima fatica, unatv intitolata. In queste ore è stato annunciato ilche animerà questa nuova produzione che sarà girata a partire da fine giugno sulle isole Baleari, fra Ibiza e Maiorca: i personaggi principali saranno interpretati da Laura Haddock, ovvero Meredith Quill in Guardianigalassia 2, Marta Milans, già vista in Shazam, e Juan Diego Botto (Good Behavior). A loro si ...

MilanoCitExpo : White Lines, ecco il cast della serie dal creatore della Casa di carta #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - Simone76623275 : RT @comingsoonit: Laura Haddock di Transformers: L'ultimo cavaliere sarà la protagonista di White Lines, la nuova serie tv dell’ideatore de… - cuozzo_pina : RT @comingsoonit: Laura Haddock di Transformers: L'ultimo cavaliere sarà la protagonista di White Lines, la nuova serie tv dell’ideatore de… -