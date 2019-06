Temptation Island 6 | ecco la data di inizio!

BOOM! Partenza di fuoco per Temptation Island : Temptation Island Più che viaggio nei sentimenti, per loro è stata una gita fuori porta. Sono in corso le riprese della sesta edizione di Temptation Island e DavideMaggio.it è in grado di fornirvi una burrascosa anticipazione su quel che sta succedendo sulle spiagge sarde, che fanno dal cornice al reality estivo di Canale 5. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà da subito nel segno del confronto, anzi dello scontro. Nella prima ...

Temptation Island 2019/ Tentatori e coppie : c'è già stato il primo falò di addio? : Temptation Island 2019, ecco il meccanismo di gioco in attesa che il reality show prenda il via con la sua data ufficiale.

Anticipazioni Temptation Island : chi ci sarà nel cast dei tentatori : Temptation Island: ex corteggiatori di Uomini e Donne nel cast dei tentatori Ormai è quasi tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island, dopo che sono state annunciate le sei coppie che sbarcheranno in Sardegna, arrivano alcune indiscrezioni sui tentatori. Quest’anno nel cast dei tantori ci sarà un volto proveniente da Uomini e Donne. A confermarlo, seppur dichiarando di non poter svelare troppo, è stata Raffealla Mennoia, ...

GF16 - Ambra Lombardo : "Io e Kikò a Temptation Island Vip? Io sono gelosissima - tremo al solo pensiero!" : Ambra Lombardo e Kikò Nalli a Temptation Island Vip?Questa è la domanda che i fan dell'hair-stylist, ex marito di Tina Cipollari, e della modella e insegnante di origini siciliane, che si sono conosciuti e innamorati all'interno della casa del Grande Fratello 16 e che stanno difendendo i loro sentimenti a spada tratta contro le critiche e le illazioni, si stanno porgendo in questi giorni.prosegui la letturaGF16, Ambra Lombardo: "Io e Kikò a ...

Temptation Island : tra i single potrebbero esserci Flavio e Giulio di U&D (RUMORS) : Dopo aver conosciuto tutte le coppie che compongono il cast di Temptation Island, i fan sono curiosi di scoprire altre due cose: la data di messa in onda della prima puntata e i nomi di alcuni single che proveranno a tentare i protagonisti nei villaggi. Il blog "Vicolo delle News" ha fatto sapere che ci sarebbero un bel po' di volti noti tra i ragazzi che stanno facendo compagnia alle fidanzate in questi giorni: tra loro spiccano Flavio ...

Temptation Island VIP - nel cast forse Kikò ed Ambra - lei dice : 'Tremo al solo pensiero' : Dopo la fine del Grande Fratello 16, l'attenzione si sta spostando sui futuri reality show che andranno in onda su Canale 5. Tra questi, ovviamente, il prossimo sarà Temptation Island. Le riprese della versione normale del reality sono, ormai, cominciate da quasi due settimane e, molto presto, anche il pubblico da casa potrà prendere visione di quanto sta accadendo. Ad ogni modo, sono trapelate le prime curiosità in merito alla versione del ...

Temptation Island Vip - Kiko e Ambra nel cast? Parla la professoressa : Kiko e Ambra del Grande Fratello parteciperanno a Temptation Island Vip? Grazie al Grande Fratello 16 Ambra Lombardo e Chicco Nalli sono ufficialmente una coppia. Un amore nato piano piano, tra critiche e malelingue, che sta però resistendo alla quotidianità e alla distanza visto che l’hair stylist abita a Roma mentre la professoressa a Milano. […] L'articolo Temptation Island Vip, Kiko e Ambra nel cast? Parla la professoressa ...

Anticipazioni Temptation Island : Ambra Lombardo e Kikò nel cast? : Ambra Lombardo e Chicco Nalli nel cast di Temptation Island? Parla lei Ambra Lombardo e Kikò Nalli stanno lottando con le unghie e con i denti per dimostrare al pubblico del piccolo schermo la veridicità del loro sentimento. Tant’è che da qualche tempo si inizia a parlare di una loro presunta partecipazione a Temptation Island, che a breve tornerà in onda con un’edizione nuova di zecca. Ambra Lombardo, intervistata dal settimanale ...

Temptation Island 2019 : tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione : L’estate sta per arrivare e, puntuale come ogni anno, Canale 5 trasmetterà la nuova edizione di Temptation Island, versione nip. Oltre alla riconferma di Filippo Bisciglia nel ruolo di conduttore, le sei coppie prescelte per il reality show trascorreranno 21 giorni nel resort Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Temptation Island 2019: le coppie in gioco Direttamente dal trono over di Uomini e Donne, David ...

Temptation Island : non inizia più il 17 giugno - c'è lo speciale su Vasco Rossi : Secondo le ultime indiscrezioni, la sesta edizione del reality estivo Temptation Island sarebbe dovuta partire dal pRossimo lunedì 17 giugno, cioè una settimana dopo rispetto alla finale del Grande Fratello 16 (il reality condotto da Barba D'urso, vinto dalla 21enne Martina Nasoni). Ma la rete Mediaset ha deciso di rinviare la messa in onda del programma televisivo a data da destinarsi e il pRossimo lunedì proporrà uno speciale sul cantante ...

Temptation Island - slitta la prima puntata : il 17 giugno c'è Vasco Rossi : Tra i reality show più attesi di questa calda stagione estiva vi è sicuramente Temptation Island, il fortunato reality show che mette alla prova i sentimenti delle coppie, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Il reality show è stato ovviamente riconfermato nel palinsesto della rete ammiraglia dopo gli ottimi ascolti della passata stagione e dell'edizione Vip condotta in autunno da Simona Ventura. In questi giorni sono già cominciate le ...

Temptation Island 2019 : Ecco le Sei Coppie Ufficiali! : Temptation Island 2019: al debutto su Canale 5 la sesta edizione del reality ideato da Maria De Filippi. Nel cast anche Cristina Incorvaia e David Scarantino provenienti da Uomini e Donne! Temptation Island 6: tra Sabrina e Nicola vi è una sostanziosa differenza di età. Quali sfide attendono la donna per capire se il ragazzo può garantirle l’equilibrio che cerca? Scopriamo anche le altre Coppie … Tutto è pronto. Finalmente la macchina ...

Coppie Temptation Island : Flavio Zerella e Roberta si sono lasciati? : Flavio Zerella e Roberta Mercurio di Temptation Island si sono detti addio? A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island 6 pare che una coppia di qualche edizione fa si sia lasciata definitivamente. Chi? Roberta Mercurio e Flavio Zerella. Difatti in queste ultime ore il ragazzo ha scritto un post sibillino su instagram che ha fatto pensare a molti fan nella fine della sua storia d’amore con Roberta Mercurio. Cosa ha scritto Flavio ...

Maria De Filippi - Sara Affi Fella si scusa : “Rifarei Temptation Island” : Sara Affi Fella chiede scusa a Maria De Filippi: le sue parole Sara Affi Fella, come molti sapranno ormai a menadito, è finita nella bufera per aver preso in giro tutta la redazione del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Difatti la ragazza ha partecipato a Uomini e Donne non certo per trovare l’uomo della sua vita, bensì solo per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Una messinscena scoperta poi dalla redazione della ...