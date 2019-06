Sul CorSport il possibile addio di Albiol Il Valencia pronto a pagare la clausola

CorSport : il punto Sul mercato. Il telefono infuocato di Giuntoli : Il Corriere dello Sport parla del telefono infuocato di Giuntoli, con centinaia di chiamate, contatti e sondaggi per il mercato in corso. Un passo alla volta, perché una legge non scritta ma sottolineata da De Laurentiis a più riprese è che prima si vende e poi si acquista. E allora ecco Di Lorenzo, che sostituisce il partente Hysaj: il primo tassello del mercato. I prossimi colpi sono quelli per esterno, centrocampista e attaccante. I nomi sono ...

Pallotta Sul CorSport : “Quell’articolo è horseshit”. Di Francesco : “Mai saputo nulla” : Sul Corriere dello Sport le reazioni degli altri personaggi coinvolti nell’inchiesta di Repubblica oltre a quella di De Rossi, già riportata da Ivan Zazzeroni. La reazione di Pallotta Primo fra tutti, Pallotta che al quotidiano ha detto: “questo articolo è horseshit (testualmente merda di cavallo”). Qualcuno vuole danneggiare la Roma, chiarirò tutto”. Della reazione del presidente scrive anche la Gazzetta, che aggiunge una frase alle sue ...

Zazzeroni Sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legali «Dovrei fare nomi e cognomi - ma non serve - non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

Zazzeroni Sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legati «Dovrei fare nomi e cognomi - ma non serve - non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

Sul CorSport intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

Il CorSport fa chiarezza Sulla clauSula di Ancelotti. Il sodalizio De Laurentiis è forte : Il Corriere dello Sport fa chiarezza sulla clausula del contratto tirata in ballo da Ancelotti nel postpartita con l’Inter. Nessuno sapeva dell’esistenza della clausula e l’averla nominata in un momento in cui si è messa in discussione la sua permanenza al Napoli, anzi la sua partenza destinazione Juve, ha sollevato più di qualche perplessità. Nulla di tutto questo secondo il CorSport, la clausula c’è, ma è solo per ...

Sul CorSport : a Medellin il calcio può salvare delle vite : Sul Corriere dello Sport una storia di speranza che arriva da Medellin. Nella Comuna 13, quello che è definito da molti il quartiere più pericoloso del mondo, il calcio è simbolo di rinascita grazie ai “Sembradores de Paz y Esperanza” (seminatori di pace e speranza): niente di più che una coppia, Yenny e Andrès, che si prende cura di 50 ragazzi tenendoli lontani dalla strada e dalla droga con il calcio. Lo fanno in un pezzo di terra che non è ...