Metalmeccanici in piazza | “Il governo come Schettino”

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ihanno scioperato in tutta Italia per otto ore con tre grandi manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli per chiedere ale alle imprese di mettere al centro il lavoro, l'industria, i salari, i diritti e la giustizia sociale. Nella citta' partenopea in testa e' sfilato uno striscione blu con la scritta Whirlpool in bianco, dietro cui si e' mosso un serpentone di 10.000 tute blu. Anche a Firenze e a Milano sono state almeno 10.000 secondo gli organizzatori le persone sfilate in corteo. Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil si sono schierate unite per chiedere un cambio di passo ale alle imprese. Lo slogan che ha accompagnato tutti i cortei e' un "Futuro per l'industria". La giornata odierna e' stata la prosecuzione del percorso unitario avviato aSan Giovanni a Roma, lo scorso 9 febbraio, che si chiudera' il 22 giugno a Reggio Calabria, ...

Avvenire_Nei : Sciopero. Metalmeccanici in piazza. @BentivogliMarco «Il governo mortifica il lavoro» - Agenzia_Ansa : #Metalmeccanici in piazza: 'Il #governo fa come #Schettino' - pfmajorino : Oggi ero in piazza con i metalmeccanici. Una piazza bella e unitaria. E la sinistra e i democratici devono riparti… -