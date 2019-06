Ipertensione | la pressione alta non sempre è un problema | i valori sono spesso

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) E’ in atto una piccola rivoluzione per la salute degli anziani, che potrebbe garantire loro maggiore benessere, soprattutto in estate. Una soglia di 150 dimassima negli over 65 e di 160 negli ultraottantenni è accettabile, soprattutto se si tratta di anziani fragili. A volte le pillole per lanon servono, soprattutto quando si ha una certa età: l’fa male ma puntare a‘normali’ in un under 65 può essere controproducente, perché le terapie potrebbero essere scarsamente tollerate e portare piùa effetti collaterali. E’ quanto sottolineato dagli esperti della Società Italiana di Cardiologia Geriatrica (SICGe) durante il settimo Seminario Nazionale in corso a Roma, specificando che per decidere l’obiettivo da raggiungere è fondamentale una valutazione dell’età biologica ancor più di quella anagrafica. ...

UnivadisItalia : Un ampio studio di coorte conferma che a una pressione polmonare superiore alla norma si associa una maggiore morta… - estef71 : Pressione alta: il pisolino pomeridiano la abbassa quanto i farmaci contro l’ipertensione | Humanitas Salute - VillanoRaimondo : Dai uno sguardo al mio ultimo articolo: Elementi di prevenzione saniraria: ipertensione, ipotensione, misurazione… -