Csm | gravi scorrettezze verso i colleghi | al via azione disciplinare contro

Csm - Zanda : “Lotti valuti se lasciare il Pd finché non chiarirà la sua posizione. Da ora c’è un salto di gravità del giudizio” : L’imbarazzo, la cautela, l’inazione. Ma se finora nel Pd, davanti al caso Lotti-Csm, ci si è barcamenati, ora – anche vicino al segretario Nicola Zingaretti, qualcuno comincia a non resistere più. “Io non giudico nessuno – dice Luigi Zanda, senatore e tesoriere del partito, al Corriere – ma Luca Lotti ora valuti attentamente se è il caso di lasciare il Pd finché non sarà chiarita la sua posizione”. Ieri ...