Cosa perdiamo salutando Albiol

(Di venerdì 14 giugno 2019) Un hidalgo silenzioso Era di domenica e a Napoli come al solito pioveva. Undici minuti di pata-pata dell’acqua fecero dirottare su Fiumicino quattro voli diretti a Capodichino da Genova, Trieste, Amsterdam e Creta. Ma arrivavae questo aveva un senso. Il 21 luglio del 2013 il Napoli comprava per 12 milioni di euro un campione del mondo dal Real Madrid. A molti sembrò un giorno come tanti, sebbene di calciatori campioni del mondo a Napoli non sia mai stata piena la Pignasecca. Aveva 28 anni, età che avremmo imparato a considerare matusalemmica per un nuovo acquisto. Ma don Rafone Benitez aveva pieni poteri in quei giorni con l’agente fidato Sancho Quilon. Raul era stato individuato come l’hidalgo da prendere in difesa, Reina come leader portinaio, Callejon per l’echilibrio della fascia destra e Gerardo Quellolà per fare i gol. Il perfetto numero 6è stato un hidalgo ...

