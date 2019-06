CorSport | Valencia pronto a pagare la clausola per avere Albiol

ilnapolista

(Di venerdì 14 giugno 2019) Il Corriere dello Sport parla di serio rischio chese ne vada. Destinazione Villareal. La squadra di una città che è a circa 65 chilometri da casa,. Qualche settimana fa si era già parlato di una possibile scelta di vita di questo tipo, alla soglia dei 34 anni che il difensore compirà a settembre. Ilstarebbe accelerando e avrebbe già fatto un’offerta di 4 milioni di euro per larescissoria valida per l’estero presente nel contratto dello spagnolo, che lo lega al Napoli fino al 2021. La scelta, adesso, tocca a lui, scrive il. Ad Ancelotti invece il compito di trovare un suo sostituto nell’eventualità chescelga davvero il. La squadra spagnola, del resto, non ha mai mollato il pressing, iniziato già molto tempo fa e ripresentatosi l’estate scorsa. All’epoca Ancelotti riuscì a convincere il suo difensore a restare, considerandolo ...

