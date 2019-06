E' un miracolo! Bimbo di tre anni precipita dal 7° piano ma atterra tre metri più in basso

(Di venerdì 14 giugno 2019) Tragedia sfiorata ieri in via Trento, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un bambino di appena treto dal settimodi un palazzo. Il piccolo, approfittando di una breve distrazione della madre – in evidente stato di shock all’arrivo dei soccorritori del 118 – si è sporto dalla finestra, cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre 21. Il volo poteva finire nel peggiore dei modi ma evidentemente ilè stato molto fortunato, visto che èto dopo circa 3.Il bambino, infatti, si è schiantato sul terrazzino delinferiore su cui era presente una copertura con una evidente pendenza. Fosse finita su quella pensilina, la vittima sarebbe sicuramente scivolata finendo al suolo.