Ufficiale il sequel di Orphan Black con Tatiana Maslany | ma non è come ce lo aspetteremmo

optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) La notizia è che ci sarà undicon, ma la vera sorpresa è che non si tratterà di una serie televisiva. Il gioiello di BBC America con protagonista la straordinariamente poliedrica- premiata con l'Emmy Award nel 2016 proprio per l'interpretazione dei tanti cloni protagonisti della serie - avrà un seguito dopo la conclusione della saga, ma non nel modo in cui ce lo. Il thriller sulla manipolazione e l'ingegneria genetica, l'evoluzione della specie umana e le implicazioni morali ed etiche della scienza, che ha mostrato al mondo intero il talento dellacapace di calarsi in più di dieci personaggi diversi in una sola serie, otterrà un seguito sotto forma di audioserie. La storia di Sarah Manning e delle sue sorelle nate dal visionario progetto di clonazione Leda sarà raccontata con un seguito ambientato otto anni ...

OptiMagazine : Ufficiale il sequel di #OrphanBlack con #TatianaMaslany, ma non è come ce lo aspetteremmo - MegaNerd__ : ?? BREAKING NEWS È stato appena rilasciato il #trailer di #DoctorSleep, sequel ufficiale di #TheShining!… - _thunderdust : Questo è il trailer ufficiale di doctor Sleep, sequel di The Shining -