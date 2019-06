Inter | Nainggolan sarebbe già in uscita | due i possibili sostituti | tra questi Kovacic

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Uno dei giocatori che ha deluso leggermente le aspettative in casaè stato Radja. Arrivato l'estate scorsa come il grande colpo di mercato dalla Roma per venticinque milioni di euro più i cartellini di Davide Santon e Nicolò Zaniolo, per un'operazione complessiva da quaranta milioni, il suo rendimento è stato condizionato anche da un infortunio durante il ritiro pre-campionato. Da allora il percorso è stato in salita e durante l'annata è stato costretto ai box per altri problemi fisici. Anche a livello caratteriale c'è stato qualche problema, con il Ninja che è stato sospeso a Natale per un ritardo all'allenamento che lo ha costretto a saltare il big match di santo Stefano contro il Napoli. Futuro in bilico per il Ninjapotrebbe lasciare l'nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista belga non sembra rientrare nei piani del nuovo tecnico ...

MarcoBovicelli : #Inter, incontro in corso in sede tra l’agente di #Barella (e #Nainggolan) e i dirigenti nerazzurri (via… - DiMarzio : Parla #Nainggolan: '#Inter? Sono sereno a Milano, ho un contratto e non penso ad altro se non a questo club' - FabrizioRomano : #Inter Icardi è considerato fuori da ogni progetto dai dirigenti e soprattutto da Antonio Conte. Mauro insiste per… -