Il 5G vola in Corea del Sud | ma in Gran Bretagna è fermo al palo E le intercettazioni

Mondiale U20 - la Corea supera l’Ecuador e vola in finale : Continua il programma del Mondiale Under 20, delusione per l’Italia che ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro l’Ucraina. Nell’altra partita la Corea del Sud ha superato l’Ecuador 1-0 grazie al gol di Jun Choi al 39′ ed adesso affronterà proprio l’Ucraina nell’ultimo atto, un risultato giusto per quanto fatto vedere nell’arco dei 90 minuto. Nel match per il terzo posto in ...