huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ihanno un’alleata silenziosa in unache li aiuta a nutrirsi e che potrebbe diventare un nuovo bersaglio per affamarli, bloccando la crescita dei vasi sanguigni che li nutrono.La, pubblicata sulla rivista Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, riguarda ipiù comuni nell’uomo, quelli solidi, e si deve al gruppo dell’Istituto di Scienze della Vita della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa guidato dalla biologa molecolare Debora Angeloni.“Bloccare l’azione dellaMical2 significa bloccare lo sviluppo dei vasi sanguigni che portano alle cellule tumorali ossigeno e nutrienti”, ha detto Angeloni all’ANSA. “C’è ancora molto lavoro da fare, ma è stata aperta una prospettiva”. La, chiamata Mical2, si risveglia ogni volta che le cellule malate ...

Agenzia_Italia : Scoperta a Pisa una proteina che combatte la crescita delle cellule dei #tumori solidi - ANDREAZANETTIN : RT @AnsaScienza: I #tumori hanno un'alleata silenziosa in una #proteina che li aiuta a nutrirsi e che potrebbe diventare un nuovo bersaglio… - MultariGiovanni : RT @HuffPostItalia: È una proteina a 'nutrire' i tumori: la scoperta è tutta italiana -