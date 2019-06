Due petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman | “Sono state colpite da siluri” Salvo

Golfo dell’Oman - in fiamme Due petroliere colpite da siluri : Le petroliere Altair, battente bandiera delle Isole Marshall, e Kokuka, battente bandiera di Panama, sarebbero state prese di mira da un attacco con siluri e sono andate a fuoco. Tratti in salvo tutti i membri degli equipaggi. Le navi erano dirette in Giappone.Continua a leggere

Golfo Oman - attacco a Due petroliere : 13.11 Il ministro del Commercio giapponese ha annunciato che "due petroliere nel Golfo di Oman sono state attaccate, vicino allo Stretto di Hormuz". Trasportavano carichi "collegati al Giappone". Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, una delle petroliere sarebbe affondata. Ma la Frontline, proprietaria del cargo,smentisce. Le navi hanno preso fuoco e gli equipaggi sono stati evacuati. Una delle due sarebbe stata "colpita da un siluro", ...

Nuovi "attacchi" nel Golfo dell’Oman : in fiamme Due petroliere : Due petroliere presenti nel Golfo dell’Oman hanno lanciato richieste di soccorso per “un attacco” subito questa mattina. Lo riferisce il sito di informazione online specializzato Tradewinds, spiegando che è in corso un incendio. L’episodio arriva a poche settimane di distanza da un fatto analogo, quando quattro navi, incluse due petroliere saudite, erano state sabotate in quello che Washington ha subito indicato ...

Due petroliere sono state evacuate dopo un incidente nel Golfo dell’Oman : potrebbe essere stato un attacco : Due petroliere sono state evacuate dopo la segnalazione di un incidente nel Golfo dell’Oman, di cui non si conoscono ancora le cause: l’equipaggio ora si trova al sicuro, ha scritto Haaretz citando sue fonti. Le due petroliere coinvolte sono la

Arabia Saudita - Due petroliere ko : «È sabotaggio». Tensione alle stelle Usa-Iran : Sabotaggio. Una parola sola che rischia di sintetizzare e soprattutto di far riesplodere le tensioni nel Golfo Persico. Con i media americani che non girano troppo attorno ad un?altra parola:...

Due petroliere saudite hanno subito “un sabotaggio” - afferma l’agenzia di stampa saudita : L’Arabia saudita ha dichiarato lunedì che due delle sue petroliere sono state sabotate al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti, in attacchi che ha descritto come una minaccia per la sicurezza delle forniture globali di petrolio. Le tensioni sono aumentate nella regione ricca di petrolio nelle ultime settimane, in seguito allo spiegamento di un numero crescente di risorse militari statunitensi verso il Medio Oriente a causa del ...