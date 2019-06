Assunzioni in Fs | Agenzia del Demanio | Società Dolce | inoltro cv entro giugno

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si rende noto che sono ancora molte le offerte di lavoro per conto di alcuni enti pubblici come le Ferrovie dello Stato Italiane, l'dele la Cooperativaal fine di assumere numerose risorse esperte da destinare in varie sedi lavorative situate sul territorio nazionale. Posizioni aperte aLe Fs ricercano con un contratto lavorativo a tempo indeterminato personale con la carica di account vendita internazionale di madrelingua inglese-americano da collocare nel settore vendita internazionale di Trenitalia S.p.A. di Roma (Lazio) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: eccellente padronanza della lingua inglese-americano madrelingua scritto letto e parlato e fluente comprensione della lingua italiana; laurea magistrale in materie economico-commerciali, linguistiche, scienze della comunicazione, giurisprudenza, ingegneria ...

