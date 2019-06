Truffa a donna disabile | arrestato Alessandro Proto

repubblica

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il finanziere, già finito in manette anni fa per gli stessi reati, è stato fermato a Como, dove risiede da tempo. Si sarebbe fatto consegnare 130mila euro dalla sua vittima, una persona con problemi fisici e psichici

