Prato | prima udienza per la prof che ha avuto un figlio col suo studente Perizia della

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Si è tenuta ladavanti al giudice per l’preliminare che deciderà sulla richiesta di procedere con rito abbreviato per la trentenne di, accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale ai danni del ragazzo al quale la donna dava ripetizioni di inglese. Dalla relazione con il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 13 anni, è nato un bambino. La donna, che non era presente in aula, il 27 marzo era finita agli arresti domiciliari per rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Sempre il 27 marzo al maritodonna era stato notificato un avviso di garanzia: per lui l’accusa è di false dichiarazioni a ufficiale di stato civile perché aveva affermato di essere lui il padre del bambino, pur sapendo, secondo l’accusa, che il bambino era stato concepito con il minore. “Sono tranquillo, ho la coscienza pulita, affronto ...

