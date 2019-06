ilpost

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Mentre invadono le città di mezzo mondo lì sono ancora vietati, a causa delle preoccupazioni sulla sicurezza, ma alcuni politici locali vogliono provare a cambiare le cose

ilpost : Niente monopattini a New York - GCarnovale : Per chi non ha ancora capito che i monopattini non sono veicoli che possono innestarsi in un sistema rischioso come… - Albertine2412 : @ROBYBOX @DaniloToninelli A Torino ancora niente buche ma non disperiamo, la nostra personale sindaca grillina prov… -