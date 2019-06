Le preoccupazioni di sindacati e lavoratori della Whirpool di Napoli

agi

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Sfiducia unanime nei confronti delle parole dell'azienda e una richiesta forte di fare fronte comune per scongiurare la chiusura dello stabilimento di. Con questo stato d'animo,di Whirlpool si sono trovati davanti al Maschio Angioino per la seduta monotematica del Consiglio comunale, convocata alla vigilia del nuovo tavolo tecnico in programma al Ministero dello Sviluppo Economico. Prima di entrare nella Sala dei Baroni, una rappresentanza dei 430 dipendentimultinazionale americana ha esposto striscioni e intonato cori come "dignità, dignità", "non molla" e "la Campania non si tocca". Un'accoglienza molto calorosa è stata riservata, al suo arrivo, al sindaco Luigi de Magistris. Anche durante la seduta, tra un intervento e l'altro, sono proseguiti i cori dei, che di fronte al tavoloGiunta hanno ...

