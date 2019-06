Ecco il trailer E3 di The Surge 2

Frozen 2 - Ecco il trailer del film di animazione Disney : http://www.youtube.com/watch?v=Zi4LMpSDccc Dopo il primo teaser diffuso qualche mese fa, ecco arrivare anche il trailer ufficiale di Frozen 2. Il seguito del grande successo Disney, uscito nel 2013 e diventato uno dei titoli più popolari della casa di Topolino negli ultimi anni, ritrova le sue protagoniste principali, le principesse Elsa e Anna, mentre affrontano quello che – come dice il sottotitolo– è Il segreto di Arendelle. Già nelle prime ...

E3 2019 : Telling Lies in un nuovo trailer - Ecco il successore spirituale di Her Story : Telling Lies, il successore spirituale del fantastico Her Story, è uno dei protagonisti del PC Gaming Show grazie alla presenza del creatore Sam Barlow e dell'attore Logan Marshall-Green.Il nuovo filmato mostrato ci permette di scoprire nuovi dettagli di un progetto che vuole rivelarsi ancora più ambizioso di Her Story anche grazie alle presenza di ben 4 protagonisti e di un gameplay ancora più sfaccettato che ci farà vivere un'indagine ancora ...

E3 2019 : Deathloop annunciato con il primo trailer - Ecco il nuovo progetto di Arkane Lyon : Arkane Studios e in particolare Arkane Lyon presentano un action in prima persona che vuole essere innovativo e fresco rispetto ai precedenti lavori della software house e ovviamente agli altri esponenti del genere.Il gioco è ambientato durante quello che viene definito un "tempo di follie". Il trailer mostra due protagonisti bloccati in una sorta di ciclo infinito. I protagonisti sembrano anche dotati di poteri particolari non meglio ...

E3 2019 : sono tornati! Ecco l'imperdibile trailer di Battletoads : Ovviamente durante l'E3 2019 di Microsoft non poteva di certo mancare un ritorno al passato molto gradito da tutti i fan di Rare. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente di Battletoads.Il nuovo trailer ci permette di vedere da vicino il nuovissimo aspetto di questa iconica IP che promette esattamente quello che vi aspettereste da un titolo di questo tipo. Il nuovo trailer, inoltre, conferma che il gioco farà parte dell'Xbox Game Pass sin dal lancio, ...

Electronic Arts, dopo i teaser dei giorni scorsi, ha da pochi minuti pubblicato su tutti i profili social il primo full reveal Trailer di Fifa 20! Svelato Football Volta!

Jessica Jones - Ecco il trailer dell’ultima stagione : http://www.youtube.com/watch?v=7DBKS2qH51I “Sei lo stesso un eroe se nessuno pensa che tu lo sia?“. È la domanda che Trish Walker rivolge alla sua amica nel trailer della terza stagione di Jessica Jones, che però ha una risposta in perfetta linea con la rude investigatrice che abbiamo imparato a conoscere in questi anni: “Non me ne frega niente di quello che pensa la gente“, risponde infatti la protagonista interpretata ...

La casa di carta - Ecco il trailer della terza parte : http://www.youtube.com/watch?v=sotVLYFzQlI Essere riusciti a mettere a punto un colpo (quasi) perfetto non basta, rimanere vivi è il passo successivo: è ciò che capita ai protagonisti de La casa di carta, la serie spagnola distribuita da Netflix che ha conosciuto un eclatante quanto inaspettato successo internazionale. Ora è stato diffuso il trailer della terza parte della produzione che, appunto, vedrà come proseguiranno le vicende dei ...

STAR TREK : PICARD - Ecco il primo teaser trailer e dettagli sulle uniformi! : A 25 anni dalla messa in onda di "All Good Things", finale di serie di STAR TREK: The Next Generation, CBS lancia la bomba e rilascia in rete il primissimo teaser trailer di STAR TREK: PICARD, che ci fa' capire non tanto, ma quanto basta per avere una certa idea di cosa aspettarci nella nuova serie. Avvertimento per i veri fan: è da pelle d'oca!STAR TREK: PICARD - Tutto quello che c'è da sapere sul ritorno di Jean-Luc PICARD!25 years ago today, ...

Terminator 6 – Ecco il primo trailer ufficiale del film! : Terminator 6 – Dopo il rilascio sul web di un poster ufficiale, Paramount Pictures pubblica online l’attesissimo trailer di Terminator: Dark Fate, il film prodotto da James Cameron con protagonisti gli attori Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton! Visualizza questo post su Instagram ... Leggi tuttoTerminator 6 – Ecco il primo trailer ufficiale del film!L'articolo Terminator 6 – Ecco il primo ...

Toy Story 4 - Ecco il nuovo trailer del film : http://www.youtube.com/watch?v=Pl9JS8-gnWQ Mancano oramai poche settimane al debutto di Toy Story 4, la nuova pellicola diretta da Josh Cooley e che rappresenta il quarto capitolo della saga animata Disney Pixar con protagonisti dei giocattoli animati. Alla fine della precedente pellicola, uscita nel 2010, Woody, Buzz Lightyear e gli altri compagni erano stati affidati a una nuova proprietaria, Bonnie, ma la tranquillità acquisita non era ...

Downton Abbey - Ecco il trailer ufficiale del film : http://www.youtube.com/watch?v=tu3mP0c51hE Pronti per tornare a Downton Abbey? Fervono i preparativi nella dimora nobiliare inglese più famosa della serialità come si può vedere nel primo trailer ufficiale diffuso in queste ore. La famiglia Crawley si sta infatti preparando per tornare alla ribalta delle scene, ma soprattutto per accogliere degli ospiti molto speciali. Infatti nonostante siamo nel 1927 e la modernità avanza velocemente, i ...

Downton Abbey - Ecco il trailer in italiano del film - al cinema dal 24 ottobre : Downton Abbey tornerà il 24 ottobre al cinema. ecco il trailer in italiano del film sequel della serie inglese.La residenza dei Crowley a Downton Abbey riaprirà presto, anche se in un posto diverso rispetto al passato. Sappiamo infatti che a settembre in USA (e a ottobre in Italia) arriverà un film su Downton Abbey al cinema.La data scelta per l’Italia è il 24 ottobre, e il film sarà distribuito da Universal Pictures, da cui dipendono la ...

A Rainy Day in New York di Woody Allen : Ecco il trailer - : Niccolò Sandroni Il discusso film di Woody Allen, A Rainy Day in New York, dopo essere stato bloccato e poi confermato nei cinema europei, si svela con il primo trailer Woody Allen torna nei cinema, europei per ora, con A Rainy Day in New York e il suo primo trailer ci presenta il film come uno dei classici del regista. La pellicola è stata bloccata negli Stati Uniti a causa dell’onda lunga del movimento #metoo che ha colpito il ...

Game of Thrones - Ecco il trailer dell’episodio finale : http://www.youtube.com/watch?v=qyBPzUe3hNI ATTENZIONE: spoiler sul quinto episodio dell’ottava stagione di Game of Thrones Ci siamo quasi: nella notte fra il 19 e il 20 maggio andrà in onda l’episodio finale di Game of Thrones. Partita nel 2011, e prima ancora con i libri di George RR Martin, la saga di Westeros giungerà al suo compimento svelando quale sarà il destino di chi sederà sul Trono di spade. E dopo gli sconvolgenti ...