Corleone | un progetto per il rilancio delle Cascate delle Due Rocche

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Il sito della CascataDuedisi è classificato in centesima posizione nella classifica stata dal Fondo Ambiente Italiano. Un risultato non di poco conto se si pensa che la classifica ha elencato oltre 37 mila siti naturalistici e monumentali italiani. Ora l’amministrazione guidata dal sindaco Nicolosi presenta unper la manutenzione dei sentieri che conducono al celebre Canyonse. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota dell’assessore alla Cultura ed al Turismo Walter Rà – visto l’ottimo risultato raggiunto dal sito della Cascata e CanyonDuenella classifica “dei luoghi del cuore” promossa dal FAI, è stato presentato, come da bando Fai in collaborazione con Intesa S.Paolo, ilriguardante gli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e sistemazione dei sentieri che conducono ...

