Condono Il Governo della continuità colpisce ancora

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Come raccogliere soldi senza perdere consensi? La via è sempre la stessa: condoni fiscali. Li chiamano, con grande ipocrisia, “pace fiscale”, ma sempre di condoni si tratta.Ieri è passata la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle (rottamazione ter, per ora) e per il saldo e stralcio. Gioire per le entrate che derivano da questi provvedimenti è come gioire delle entrate che incassi quando sei costretto a svendere i gioielli di famiglia. Accetti meno soldi di quelli che potresti ottenere, pur di averli subito.E il messaggio ai contribuenti è chiaro: voi che non siete lavoratori dipendenti o pensionati e quindi potete non pagare le tasse, aspettate, il prossimoè una certezza. Poi potrete aderire, ma non pagate subito, verranno altri provvedimenti. Ormai è certo: più si aspetta meno si paga.Sempre ieri ...

