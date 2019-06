Calabria | finalmente un sindaco giovane e apartitico per far ripartire il Sud

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nel frastagliato panorama che ci si presenta davanti dopo le Elezioni europee, le Comunali e le Regionali piemontesi, emerge un dato per lo più negletto dai media nazionali. Si tratta della vittoria di Flavio Stasi,(36 anni) ingegnere e attivista politico calabrese che si è affermato, al ballottaggio, come primo cittadino della nuova città di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Città di nuova costituzione, dal momento che i due comuni di Corigliano Calabro e di Rossano si sono fusi nel marzo del 2018. Ma soprattutto terza città più popolata dellae Comune più grande, per estensione territoriale, dell’intera regione. Stasi è il primodi questa nuova realtà amministrativa, e già questo lo colloca nella storia del territorio ionico-silano. Ma è notevole che Stasi, appoggiato dal sole cinque liste (tutte civiche) abbia sconfitto Giuseppe Graziano, ...

OrmaStudio : ??E' finalmente uscito il nuovo singolo 'Rido' di Alexander Amos Baby!???????? ????Guarda il video??:… - EdiPrevis : RT @Emilystellaemi2: @leidaa_onlus @LidlItalia @mvbrambilla FINALMENTE ON. BRAMBILLA, SPERO CHE CI SARANNO AIUTI, PER TUTTI I CANI RANDAGI… - MariaGiuliaDelf : RT @Emilystellaemi2: @leidaa_onlus @LidlItalia @mvbrambilla FINALMENTE ON. BRAMBILLA, SPERO CHE CI SARANNO AIUTI, PER TUTTI I CANI RANDAGI… -