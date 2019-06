Roma | sembra un déjà-vu | Fonseca scelta importante | ma non ripetere lo stesso errore…

Roma - muore bimbo di un anno in asilo nido. «Il piccolo sembrava dormisse» : Tragedia all'Appio, a Roma: un bambino di un anno è morto questa mattina per cause ancora inspiegabili all'interno di un asilo privato in via della Marrana. A chiamare il 118 sono...

Internazionali d’Italia - Naomi Osaka spiega i motivi del ritiro e sul pubblico di Roma : “sembra tifo da calcio” : Naomi Osaka ha parlato in conferenza stampa del motivo del ritiro dagli Internazionali d’Italia a causa di un problema alla mano Naomi Osaka si è ritirata dal torneo di Roma, facendo dunque largo a Kiki Bertens che è approdata in semifinale. La giapponese ha accusato un problema alla mano, che ha spiegato meglio in conferenza stampa: “la parte infortunata è molto fastidiosa. Penso che ci siano infortuni evitabili e altri che ...

Boniek ed il focus sulla Roma : “50 nomi che potrebbero allenarla. La maglia della Juve? Sembra l’Ascoli” : Zbigniew Boniek ha parlato della gara di ieri sera tra Roma e Juventus, vinta dai giallorossi grazie alle reti di Dzeko e Florenzi “Da tifoso direi che la Roma ha vinto giocando bene, però guardando il calcio in maniera diversa dico che la Juventus è già appagata, non spinge troppo sull’acceleratore e non ha messo in campo la giusta cattiveria. E, grazie alle parate di Mirante, ha conquistato un successo importante per ...

Primo Maggio - il concertone sembra Sanremo : sul palco di Roma anche Silvestri - Achille Lauro e Motta : ... in una sorta di compromesso storico per rinnovare la musica italiana? Per Massimo Bonelli, organizzatore e direttore artistico del concertone 'Baglioni ha pescato dal nostro mondo, molti artisti che ...

Roma - discarica al Colosseo : un tappeto di immondizia - e Colle Oppio sembra Malagrotta : 'Il parco del Colle Oppio - spiega ancora Matteo Ippoliti - è una terra di nessuno, dove fatti di cronaca nera si sono alternati ad episodici proclami, ma dove di fatto imperano senzatetto e ...

Toninelli : «A Roma situazione catastrofica? Non mi sembra» : Il ministro Danilo Toninelli è stato ospite dell'emittente radiofonica Rtl 102.5. Durante il programma Non Stop News condotto, tra gli altri, da Pierluigi Diaco, il ministro delle Infrastrutture ha ...

Caterina Balivo - selfie con i rifiuti a Roma : 'Sembra Napoli anni 90'. Ira M5s : 'Tornaci' : torna a Roma dopo dieci anni e trova una città sporca , in balìa del degrado e che le ricorda la Napoli degli anni '90 dove è cresciuta. La conduttrice di Vieni da me ha denunciato con un lo ...

Roma - Caterina Balivo denuncia il degrado : «Immondizia - traffico - e buche. Sembra Napoli negli anni '90» : Caterina Balivo lancia un appello per salvare Roma dal degrado. Di ritorno nella città che la aveva accolta vent'anni fa, Caterina Balivo trova una Roma sporca, in balìa...

Caterina Balivo e il degrado di Roma : 'Traffico - immondizia e buche. Sembra Napoli negli anni '90' : torna a Roma dopo dieci anni e trova una città sporca , in balìa del degrado e che le ricorda la Napoli degli anni '90 dove è cresciuta. La conduttrice di Vieni da me ha denunciato con un lo ...

Caterina Balivo denuncia il degrado di Roma : 'Sporca - traffico - immondizia e buche. Sembra Napoli negli anni '90' : Caterina Balivo torna a Roma dopo dieci anni e trova una città sporca, in balìa del degrado e che le ricorda la Napoli degli anni '90 dove è cresciuta. La conduttrice di Vieni da me ha denunciato con ...