Insigne 10 e lode | adesso chiedete scusa a questo ragazzo

(Di martedì 11 giugno 2019)gligliper anni di offese, di ingiurie, di pregiudizi. Lorenzoin 4 giorni s’è preso l’Italia sulle spalle trascinando la Nazionale azzurra verso gli Europei 2020: un gol bellissimo in Grecia, un altro da cineteca, al volo in acrobazia su assist direttamente da calcio d’angolo, stasera a Torino contro la Bosnia, seguito dall’assist decisivo per Verratti. Così lo scugnizzo napoletano ha ribaltato la partita che mantiene l’Italia in vetta al girone a punteggio pieno: grazie a Mancini ha finalmente trovato la sua dimensione. Bastava un allenatore che lo mettesse al posto giusto, nel modulo giusto e con i meccanismi di una squadra che gioca a calcio esaltando le caratteristiche dei propri migliori calciatori.ha dimostrato ancora una volta che quella maglia numero 10 la merita tutta: è un grandissimo ...