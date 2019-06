Il nuovo taglio per l’estate di Kaia Gerber

Salvini gioca subito nuovo ruolo : taglio tasse - Tav e autonomia : Ha aspettato meno di due ore dalla chiusura dei seggi, poi Matteo Salvini ha subito calato sul tavolo del governo tutto il peso che il voto delle Europee gli ha consegnato. Perché se da un lato giura che non vuole usare il 30% abbondante di cui le proiezioni lo accreditano "per un regolamento di conti interno al governo", dall'altro lato detta la nuova agenda che "da domani" vorrà sia fatta propria dall'esecutivo: " taglio delle tasse , autonomia , ...

Chiara Ferragni - il suo look al Festival di Cannes fa scalpore : reggiseno e nuovo taglio di capelli. Ma i fan notano un dettaglio : Chiara Ferragni è arrivata a Cannes e subito ha monopolizzato l’attenzione del pubblico del Festival. Merito (o colpa?) anche del nuovo look che ha sfoggiato sulla Croisette. Per il suo quinto red carpet, la moglie di Fedez ha sfoggiato infatti un look molto rock, ben diverso dallo stile più romantico scelto negli anni scorsi. Abito di Philosophy spezzato con gonna nera lunga in voile di seta dallo spacco inguinale e ...