Fran e i Pensieri Molesti | ' Mi crea ansia la metà delle cose che faccio'

(Di martedì 11 giugno 2019)e i, band emergente nel panorama musicale nazionale dal 2016, presenta oggi l'ultimo singolo "Mania" a . Non solo, il gruppo torinese coglie l'occasione per concederci un'intervista densa e capace di presentarli a tuttotondo, forse per la prima volta così profondamente. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto chiacchierando con, la front e cantante della band. La band Il gruppo nasce a Torino nel 2016 e da allora è stato un susseguirsi di live e di partecipazioni a festival, pride e concorsi. Tra i riconoscimenti più importanti sicuramente l'arrivo in finale a Sanremo New Talent 2017 die il primo posto per il pubblico più numeroso all'Emergenza Festival nello stesso anno. La band è composta dacesca Mercurio,, (voce, chitarra e composizione), Lorenzo Giannetti, (organetto diatonico e tastiere), Jacopo di Nardo, (percussioni, batteria ...

