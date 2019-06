E3 2019 | Dragon Quest XI S | Echi di un' era perduta - Edizione Definitiva si mostra in

eurogamer

(Di martedì 11 giugno 2019) Durante il Nintendo Direct è statota la versione per Nintendo Switch diXI S:di un'era.La leggendaria serie di giochi di ruolo fa il suo ritorno con la versionedio acclamato titolo. I giocatori partiranno per una grande avventura in cui impersoneranno il Lucente, l'eroe scelto da Yggdrasil, l'albero del mondo, per salvare il mondo di Erdrea da un terribile fato.Oltre a tutti i contenuti del gioco originale, la versione per Nintendo Switch include nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali per le sezioni di avventura e per le battaglie, altri mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi diprecedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella rétro in stile 16 bit.Leggi altro...

