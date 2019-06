Rally Sardegna 2019 | programma | orari e tv Il calendario e le date

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) Tutto pronto per il 16°Italia, ottava prova del WRC, che andrà in scena nel prossimo weekend nel nord dell’isola. Ilavrà un percorso composto da 19 prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 313,04 km cronometrati. Si preannuncia una battaglia davvero molto serrata tra i tre grandi di questo campionato: il francese Sebastian Ogier (Citroen), leader della classifica iridata, l’estone Ott Tanak (Toyota), distante due lunghezze, e il belga Thierry Neuville (Hyundai), terzo a dieci punti. Giovedì 13 giugno alle ore 9 i piloti dopo lo shakedown di Olmedo (3,84 km), in versione inedita con partenza dalla spettacolare miniera di bauxite, inizieranno a darsele alle ore 17 con la classica super speciale di Ittiri Arena (2 km). La prima tappa proseguirà poi la mattina di venerdì 14 giugno con undi 8 speciali (4 ripetuti due volte), quelli di ...

buongiornoaho : #Campionatodelmondo: martedì la presentazione del #RallyItaliaSardegna - motorionline : #WRC | Guida completa al #RallyItaliaSardegna: programma, orari, dove vederlo e protagonisti del #Mondiale #Rally a… - terranodoc70 : Ecco ci siamo quasi. Meno 5. Here we are again, almost. Minus 5 #jumpinginthedust #wrc #sardegna @Rally_d_Italia… -