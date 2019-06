Fiat Toro - Il restyling debutta in Brasile

quattroruote

(Di lunedì 10 giugno 2019) Il pickup, nato espressamente per il mercato sud americano e già venduto in oltre 170.000 esemplari,nella versione aggiornata Model Year 2020.leggero, arriva la S Design. I nuovi paraurti non modificano radicalmente il design, elemento da sempre caratterizzante del modello, ma vengono introdotte delle personalizzazioni con gli allestimenti S Design e le tinte esterne aggiuntive Billet Silver, Deep Brown e Jazz Blue. Paraurti, mascherina e gruppi ottici sono stati ridisegnati e non mancano abbinamenti con inedite varianti dei cerchi di lega.Infotainment a grande richiesta. Una delle modifiche più importanti in ottica commerciale è l'aggiornamento dell'infotainment, dotato ora di un touch screen da 7", proposto di serie su tutte le versioni eccetto quella entry level. La gamma si articola ora nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ranch. ...

