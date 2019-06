Concorsi aziende pubbliche e ospedaliere | inoltro domande entro giugno-luglio

Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Al momento sono ancora molte le societàcome le Ferrovie dello Stato, l'Agenzia del Demanio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Croce Rossa Italiana, la Farnesina e l'Azienda Sanitaria che hanno proclamato vari bandi di concorso, per il reclutamento di diversi profili specializzati da inserire nelle aree lavorative di alcune province e regioni italiane. Bandi di concorso aLe Fs ricercano a tempo indeterminato una figura con il compito di operation e manteinance specialist da collocare in Metropark S.p.A. con sede a Napoli (Campania) in possesso dei seguenti titoli e requisiti: laurea tecnica; saper gestire i sistemi informatici; competenza nelle norme relative ai codici di appalto per i lavori di ingegneria. La domanda di assunzione deve giungeremercoledì 122019. L'Agenzia del Demanio seleziona a tempo indeterminato ...

