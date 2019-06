Chernobyl | arriva su Sky Atlantic l’acclamata serie sul terribile disastro nucleare

davidemaggio

(Di lunedì 10 giugno 2019)- Jared Harris e Stellan Skarsgard Era il 26 aprile del 1986 e nella centraleV.I. Lenin, che si trovava nell’allora sovietica Ucraina del nord, si verificò un gravissimo incidente, un’esplosione che rilasciò una micidiale nuvola di materiale radioattivo. Morirono nell’impatto circa sessanta persone ma altre migliaia subirono nel tempo gravi conseguenze dovute alle radiazioni, con lo sviluppo incontrollato di tumori e malformazioni. Lo scorso mese, HBO e Sky hanno lanciato la minibritannica in cinque puntate che racconta quel dramma, e che oggi debutterà alle 21.15 su Sky. Il titolo, semplice ed emblematico, è: tutto sulla nuova minidi SkyLaracconta le conseguenze dell’esplosione e cerca altresì di indagarne le cause, per capire di chi fu l’errore letale. Un’indagine tecnica ...

