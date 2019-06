Bufera procure,il 16 rinnovo giunta Anm

Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati è stato convocato per il 16 giugno per provvedere aldellaesecutiva centrale. La decisione dopo aver preso atto della crisi aperta con la sfiducia al presidente Pasquale Grasso e ai componenti di Magistratura Indipendente,a seguito del caso nomine in. E proprio la corrente di Magistratura Indipendente si rivolge alle correnti che hanno aperto la crisi chiedendo di fermare "il gioco al massacro".(Di lunedì 10 giugno 2019)