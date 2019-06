Dal diabete di tipo 2 si può guarire | basta dimagrire e non prendere più peso

meteoweb.eu

(Di domenica 9 giugno 2019) Daldi2 si puòe non ripiù. Tutto ciò grazie al fatto che le cellule pancreatiche produttrici di insulina non sono, nella fase iniziale della malattia, danneggiate irreversibilmente. Lo dimostra un nuovo studio condotto su un campione di oltre 300 pazienti seguiti dal 2014 al 2017, ‘DIRECT‘, presentato al congresso dell’Associazione americana di diabetologia (Ada), che conferma la relazione trae scomparsa della malattia sostenuta già da altri studi: oltre un terzo dei pazienti (36%) che ha preso parte alla ricerca effettuando un intenso programma di controllo del, ha avuto una remissione della malattia che si è mantenuta anche dopo 2 anni. I pazienti presi in esame sono stati suddivisi in due gruppi: al gruppo di controllo sono stati somministrati farmaci previsti dalle linee guida per la migliore gestione ...

HappyDir : RT @Fraintesa: [Dal blog] Il diabete in viaggio - Fraintesa : [Dal blog] Il diabete in viaggio - gserendipity : 'Ehi, siamo tornati, ti ho portato una fettina di torta dal compleanno per addolcirti'. Questo è amore. E anche diabete. Grazie nonna ?? -